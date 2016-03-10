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    Спортивный директор «Барселоны» рассказал о летнем трансфере Дениса Суареса

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес, скорее всего, летом перейдет в «Барселону». Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.

    «Мы высоко оцениваем Суареса, но не смогли подписать его зимой по независящим от нас причинам. «Вильярреал» удержал его, что было логично с их стороны, но сейчас мы с оптимизмом смотрим на перспективы летнего трансфера. Мы определенно хотели бы видеть Дениса в составе «Барселоны», – сказал Фернандес.

    В нынешнем сезоне Денис Суарес сыграл за «Вильярреал» 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

    Источник: AS

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    10.03.2016 19:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 10 марта 2016, 22:05

      И где он там играть будет,вместо кого,или выходить на последние 10 минут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Rash_0559 10 марта 2016, 20:34

      Продовали теленка, а покупают уже бычка))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 марта 2016, 20:14

      Продавали что бы выкупить?

      0
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