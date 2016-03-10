Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Санабрия и Наингголан могут перебраться в «Реал»

    «Реал» планирует подписать форварда Антонио Санабрию и хавбека Раджу Наингголана, которые являются футболистами римской «Ромы». Отметим, что нападающий в данный момент выступает в хихонском «Спортинге» на правах аренды.

    По информации источника, за двух футболистов «королевский» клуб готов заплатить 80 миллионов евро.

    На счету Наингголана 26 матчей в текущем сезоне, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи. Санабрия сыграл за «Спортинг» 19 игр, отметившись в них десятью мячами.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2016 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11