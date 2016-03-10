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    Виллиан: «ПСЖ» больше владел мячом, однако у нас было много голевых моментов»

    Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан пообщался с прессой после поражения своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

    «ПСЖ» больше владел мячом, однако у нас было много голевых моментов. После их второго гола играть стало очень сложно, мы до самого конца матча пытались забить больше мячей, но это было невозможно. Мы все очень хотели продолжать выступать в Лиге чемпионов, поэтому сейчас разочарованы.

    Вчера на поле было много первоклассных футболистов как с нашей, так и с их стороны. Когда счет был 1:1, выиграть могла любая команда, ведь у нас было несколько неплохих атак. После матча все в раздевалке были разочарованы. Это естественно, что день или два мы будем расстроены, потому что всем тяжело вылетать из турнира. Но теперь нам необходимо сконцентрироваться на остатке сезона и хорошо выступить в выходные», — сказал бразилец.

    Напомним, что первый матч также был за парижанами (2:1).

    Источник: ФК «Челси»

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    10.03.2016 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 10 марта 2016, 18:44

      ПСЖ смотрелся лучше!

      -2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 10 марта 2016, 16:05

      Челси играл не плохо,но не плохо этого не достаточно,чтобы обыграть ПСЖ!Моменты были не спорю,но нужно было капитальное везение,а так на классе вас обыграли!

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx > Psih86 10 марта 2016, 19:11

      Ну уж не на классе это точно.Тут скорее невезение больше сыграло свою роль и отсутствие Терри.

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