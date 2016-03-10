Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович стал восьмым в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович забил свой 47-й гол в Лиге чемпионов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (2:1).

    По этому показателю форвард обошел Карима Бензема, Филиппо Индзаги и Эйсебио, с которыми он ранее делил 9-12 места в истории турнира. Таким образом, швед вышел на восьмое место в списке лучших снайперов.

    Стоит отметить, что в ближайшее время Ибрагимович имеет шансы подняться еще выше, так как его отставание от ближайшего конкурента Андрея Шевченко (48 голов), совсем невелико.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2016 01:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 10:27

      Ибра шикарный игрок!Молодец!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11