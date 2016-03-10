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    Дефур: «У нас есть шанс реабилитироваться перед болельщиками в матче против «Шахтера»

    Полузащитник «Андерлехта» Стивен Дефур заявил, что его команда намерена добиться приемлемого результата в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».

    «На поле нужно будет показать все, на что мы способны. Конечно, недопустимо то, как мы играли в двух последних матчах чемпионата. Поэтому у нас есть шанс реабилитироваться перед болельщиками и нашим тренером. Постараемся сделать это в поединке с «Шахтером».

    Что касается меня, то я тренируюсь вместе с командой, но по индивидуальной программе. После матчей с «Шахтером» постараюсь вернуться в основной состав и помочь команде.

    «Шахтер» – очень хорошая команда! По персоналиям обратили внимание на игру Тайсона, Марлоса и, разумеется, капитана Срны», - сказал Дефур.

    Матч «Шахтер» - «Андерлехт» состоится 10 марта и начнется в 21:00 мск.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    10.03.2016 01:02
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