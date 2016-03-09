Луческу: «Сегодня у «Андерлехта» нет стабильности»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу оценил возможности «Андерлехта» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится 10 марта.

«Сегодня у «Андерлехта» нет стабильности. Они побеждают в Лиге Европы, но в то же время проигрывают в чемпионате. Нас ждет сложная игра. Надеюсь наше настроение после игр в чемпионате получше, чем у «Андерлехта». Мне бы хотелось, чтобы Пятова завтра беспокоили как можно меньше, и мы не пропустили. Нам будет не хватать Степаненко в завтрашнем матче. Тарас пригодился бы в борьбе с мощными игроками «Андерлехта», — сказал он.