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    Хиддинк: «Мы – аутсайдеры в матче с «ПСЖ»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк считает своих подопечных аутсайдерами в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Первую игру выиграли парижане со счетом 2:1, ответная встреча состоится в среду, 9 марта.

    «Мы – аутсайдеры, если судить по нынешнему сезону, особенно – по первой его части. Сейчас у игроков прибавилось уверенности, но мы не фавориты. У нас качественный состав, но посмотрите на «ПСЖ»: они могут позволить дать отдохнуть пятерым-семерым игрокам. Мы будем очень неуступчивым аутсайдером», – сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    09.03.2016 00:05
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