Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суркис: «Если Велозу захочет уйти, он уйдет»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с продлением контракта полузащитника Мигеля Велозу. Отметим, что трудовое соглашение португальца с клубом истекает летом, и он может покинуть стан киевлян в качестве свободного агента.

    «Встретимся с Велозу, переговорим. Если он захочет уйти как свободный агент, он уйдет. Ему 29 лет, и на этой позиции у нас проблем нет. Молодой Корзун заиграет, Сидорчук восстановится, может, еще кого-то летом подкупим. Если Велозу захочет продлить контракт – будем разговаривать», – отметил Суркис.

    Источник: Terrikon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11