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    Хиддинк: «Челси» – неуступчивый аутсайдер во встрече с «ПСЖ»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» заявил, что его подопечные будут аутсайдерами данной игры. Напомним, в первой встрече парижане на своем поле одержали победу со счетом 2:1.

    «Мы аутсайдеры в этой встрече, это характерно для всего сезона, который команда проводит, в особенности это касается его первой половины. Сейчас футболисты стали играть значительно увереннее, но мы не фавориты в этом матче. Вы можете взглянуть на «ПСЖ», – хотя у нас тоже очень сильная команда, – но они могут позволить дать отдохнуть пяти, шести или семи игрокам перед матчем с нами. Мы будем очень неуступчивым аутсайдером в этой игре», – рассказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    07.03.2016 12:11
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