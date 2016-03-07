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    Виллиан верит в победу «Челси» в Лиге чемпионов

    По мнению хавбека «Челси» Виллиана, его команда может побороться за победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Напомним, что 9 марта лондонский клуб сыграет ответный матч 1/8 финала турнира с «ПСЖ». В первой встрече англичане на выезде уступили со счетом 1:2.

    «Думаю, что мы можем выиграть турнир. Это будет трудно сделать, ведь есть много классных клубов. Мы должны думать о матче в среду, а потом шаг за шагом можем дойти до финала. На «Челси» всегда есть давление, поэтому для борьбы за титулы нужно быть сконцентрированным на играх.

    Будет здорово дать Гусу Хиддинку выиграть с нами один трофей. Матч с «ПСЖ» — самая важная игра сезона. Мы должны показать наши лучшие качества. Мы знаем, что они любят держать мяч, поэтому нужно будет прессинговать «ПСЖ». У нас больше уверенности, ведь мы играем дома», — сказал бразилец.

    Источник: Goal.com

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    07.03.2016 11:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 14:29

      Я тоже буду рад если лягушатники сольют матч,а еще больше если зенит пройдет бенфику что мало верится,у зенита спад у бенфики пик)

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      Рейтинг: +10

      Vadim K. 7 марта 2016, 13:01

      Если бы все в Челси играли на уровне Вилиана))))

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