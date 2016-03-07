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    Луис: «Стараемся приблизиться к победе в Лиге чемпионов день за днем»

    Защитник «ПСЖ» Давид Луис надеется на то, что парижский клуб в текущем сезоне сможет триумфовать в Лиге чемпионов.

    «Сможет ли «ПСЖ» выиграть турнир в этом сезоне? Надеюсь, потому что мы работаем для этого, стараемся приблизиться к победе день за днем, матч за матчем, розыгрыш за розыгрышем. Мы прошли длинный путь. Мы учимся каждый год, извлекаем уроки из каждого поражения. В прошлом году победить не удалось, и я надеюсь, мы сумеем сделать это в нынешнем сезоне. Большинство игроков вместе уже три-четыре года, что благоприятно отражается на командном духе», — сказал бразилец.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала соревнований с лондонским «Челси» чемпион Франции был сильнее, обыграв англичан со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2016 06:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 7 марта 2016, 14:05

      с таким тактикой .....сомневаюсь))))

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