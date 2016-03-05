Ватцке: «Жаль, что Гетце сидит на скамейке в «Баварии»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в преддверии матча с «Баварией» поделился мнением о полузащитнике мюнхенцев Марио Гетце, который ранее выступал за «шмелей».



«Я знаю Гетце на протяжении 11 лет. Я видел, как он играл за детские команды, как проходил через всю нашу систему подготовки молодежи. Это прекрасный парень. Мне просто нравится Гетце. Поэтому мне жаль, что он сидит в запасе», – цитирует функционера Deutsche Welle.