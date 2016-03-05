Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ватцке: «Жаль, что Гетце сидит на скамейке в «Баварии»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в преддверии матча с «Баварией» поделился мнением о полузащитнике мюнхенцев Марио Гетце, который ранее выступал за «шмелей».

    «Я знаю Гетце на протяжении 11 лет. Я видел, как он играл за детские команды, как проходил через всю нашу систему подготовки молодежи. Это прекрасный парень. Мне просто нравится Гетце. Поэтому мне жаль, что он сидит в запасе», – цитирует функционера Deutsche Welle.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      hollnder 8 марта 2016, 15:28

      Гётце поступил не красиво, ушёл тогда, когда команда в нём так нуждалась! Не мог как Левандовски подождать окончания сезона? Вот его Ватцке и подколол. Человек забивший в финале ЧМ должен играть, а не сидеть на скамейке. Пусть возвращатеся в Дортмунд, блудный сын)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 6 марта 2016, 21:28

      В Ливерпуль его!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 марта 2016, 18:10

      ослабление конкурента всего на всего.. молодой француз лучше просто

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11