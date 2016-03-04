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    Хитцфельд: «Бавария» является фаворитом в матче с «Боруссией»

    Бывший наставник мюнхенской "Баварии" и дортмундской "Боруссии" Оттмар Хитцфельд считает мюнхенцев фаворитом в предстоящей встрече двух своих бывших команд.

    "Как и раньше, для меня "Бавария" является фаворитом в этом матче. Чувства футболистов "Баварии" будут обострены, они не могут позволить себе еще одну неудачу. Половина Германии радуется тому, что в Бундеслиге вновь появилась интрига. Если "Боруссия" победит, то вопрос чемпиона страны останется открытым. У "Баварии" же обозначится тенденция к спаду", — сказал он.

    Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится 5 марта в рамках 25-го тура чемпионата Германии.

    Источник: Sky.de

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    04.03.2016 09:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 марта 2016, 10:03

      Надеюсь Боруссия выложится на все 100.

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