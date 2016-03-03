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    Манушу: «Райо Вальекано» может набрать очки в матче с «Барселоной»

    Нападающий "Райо Вальекано" Манушу верит, что его команда может добиться успешного результата в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

    "Наша команда находится в хорошей форме и мы можем дать бой "Барселоне". Мы не боимся соперника. Уверен, что мы можем взять очки в этом матче. Конечно же, нам нужно играть с предельной концентрацией, так как "Барселона" обладает лучшей атакой в мире. Впрочем, тренер не намерен изменять нашему игровому стилю. Мы всегда стараемся действовать первым номером, вне зависимости от соперника. Это правильно, так как дает результат", - сказал Манушу.

    Матч "Райо Вальекано" - "Барселона" состоится сегодня и начнется в 23:00 мск. Стоит отметить, что "Райо Вальекано" проиграл "Барселоне" в 10 последних матчах между командами с разницей мячей 4-45.

    Источник: AS

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    03.03.2016 21:27
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