Писарро вошел в историю Бундеслиги

Молодца, в 37 лет хет-трики ложить.
Нападающий бременского "Вердера" Клаудио Писарро внес свое имя в историю Бундеслиги. Футболист стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Германии.
Напомним, что 37-летний перуанец забил три мяча отличился в матче 24-го тура чемпионата с "Байером" (4:1).
Ранее рекорд принадлежал Манфреду Бургсмюллеру, который сделал хет-трик в 36 лет. К слову, он также играл за "Вердер".
3 - @pizarrinha (@werderbremen) schrieb mit seinem Dreierpack BL-Geschichte und ist unser Spieler des Spieltages. pic.twitter.com/DunP0XOMX7— OptaFranz (@OptaFranz) 3 марта 2016 г.