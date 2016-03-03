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    Писарро вошел в историю Бундеслиги

    Нападающий бременского "Вердера" Клаудио Писарро внес свое имя в историю Бундеслиги. Футболист стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Германии.

    Напомним, что 37-летний перуанец забил три мяча отличился в матче 24-го тура чемпионата с "Байером" (4:1).

    Ранее рекорд принадлежал Манфреду Бургсмюллеру, который сделал хет-трик в 36 лет. К слову, он также играл за "Вердер".

    Источник: Twitter

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    03.03.2016 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 марта 2016, 18:53

      Молодца, в 37 лет хет-трики ложить.

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