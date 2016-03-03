Писарро вошел в историю Бундеслиги

Нападающий бременского "Вердера" Клаудио Писарро внес свое имя в историю Бундеслиги. Футболист стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Германии.

Напомним, что 37-летний перуанец забил три мяча отличился в матче 24-го тура чемпионата с "Байером" (4:1).

Ранее рекорд принадлежал Манфреду Бургсмюллеру, который сделал хет-трик в 36 лет. К слову, он также играл за "Вердер".