Аленичев: «Слуцкий меня не запутает, как и я его»

Тренерский гений Аленичева и игра в обороне меня как болельщика вполне могут запугать.
Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев считает, что он не сможет удивить главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.
"Я думаю, что не он меня не может запутать, не я его. Мы практически досконально знаем друг друга. Мы знаем, по какой схеме играет ЦСКА, как и ЦСКА знает, по какой схеме играет "Спартак". По составу – то же самое: если и будут какие-то изменения, то минимальные. Как и у нас. Поэтому, я думаю, здесь сюрпризов быть не может", - сказал Аленичев.