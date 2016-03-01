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    Аленичев: «Слуцкий меня не запутает, как и я его»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев считает, что он не сможет удивить главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

    "Я думаю, что не он меня не может запутать, не я его. Мы практически досконально знаем друг друга. Мы знаем, по какой схеме играет ЦСКА, как и ЦСКА знает, по какой схеме играет "Спартак". По составу – то же самое: если и будут какие-то изменения, то минимальные. Как и у нас. Поэтому, я думаю, здесь сюрпризов быть не может", - сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.03.2016 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 марта 2016, 18:27

      Тренерский гений Аленичева и игра в обороне меня как болельщика вполне могут запугать.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 марта 2016, 16:27

      За цска все судьи отрабатывают...

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 14:55

      Держи в уме арбитра Николаева, ага, в предыдущих дерби он завсегда очень квалифицированно отрабатывал за ЦСКА.

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