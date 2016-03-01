Аленичев: «Слуцкий меня не запутает, как и я его»

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев считает, что он не сможет удивить главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

"Я думаю, что не он меня не может запутать, не я его. Мы практически досконально знаем друг друга. Мы знаем, по какой схеме играет ЦСКА, как и ЦСКА знает, по какой схеме играет "Спартак". По составу – то же самое: если и будут какие-то изменения, то минимальные. Как и у нас. Поэтому, я думаю, здесь сюрпризов быть не может", - сказал Аленичев.