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    Кальдерон сравнил Переса с животным

    Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон раскритиковал действия Флорентино Переса, который ныне занимает должность президента "сливочных".

    "В случае с Флорентино подтверждается, что человек – единственное животное, дважды спотыкающееся об один и тот же камень. Он совершал те же ошибки и тогда, когда впервые возглавил клуб. Теперь он их повторяет. Мы вернулись к той же системе: один и тот же человек разрушает все начиная с тренера и кончая врачом. В данный момент клуб находится в ситуации, которая никому не по душе. Не знаю, что будет происходить дальше", — приводит слова Кальдерона Radio Barcelona.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 08:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 11:20

      Человек по природе — социальное животное. (Аристотель), ага.
      Так что никакого оскорбления в словах Кальдерона не вижу.

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