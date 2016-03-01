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    Испанская пресса: Роналду без желания тренируется с «Реалом»

    Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду утратил интерес к тренировкам с командой, утверждает испанский портал Sportyou.

    По сведениям источника, некоторые футболисты "сливочных" выразили недоумение по этому поводу. Они недовольны тем, что португалец практически не двигается на тренировках, а его подготовка к матчам стала абсолютно другой.

    Как сообщалось ранее, президент "Реала" Флорентино Перес признал, что в следующем сезоне он не видит Роналду в составе своей команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 07:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1055

      3ton 1 марта 2016, 16:04

      да мяч в пятую точку ему засунуть и будет бегать и прыгать по полю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      A-Lex 1 марта 2016, 13:38

      Здесь редакторы школьники ? Что за глупые ошибки вы делаете ? Это что: "утратил интерес к тренировкАХ с командой" ? Исправляйте.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 12:28

      Короче, журналюги запустили ответку, ага, по просьбе группы товарищей из Реала)))

      -1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 1 марта 2016, 11:56

      В мю вернётся к мауру

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen > Лыков 1 марта 2016, 16:14

      да сто пудов

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 1 марта 2016, 11:41

      теперь реал опять пройдет этап становления в течение 2-3 лет, естественно без трофеев

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 1 марта 2016, 09:32

      очередная утка. Не успел Криш ляпнуть про партнеров, так теперь всех собак на него спустили. Теперь мол он не тренируется, ну что за бред? Все же знают, какой он дисциплинированный в этом плане.

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 09:01

      не царское это дело...

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 марта 2016, 08:59

      пускай уходит

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 1 марта 2016, 08:17

      Совсем раскапризничалась принцесса!

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