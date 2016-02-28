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    Чех: «Поражение от «МЮ» отбросило нас назад в борьбе за титул»

    Вратарь "Арсенала" Петр Чех высказал свое мнение о поражении "канониров" в матче 27-го тура Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (2:3).

    "Это поражение отбросило нас назад в борьбе за титул. Нам нужна уверенность, что уже в следующей игре мы вернемся в чемпионскую гонку. Следующая неделя невероятно важна для нас, ведь нам предстоят матчи против "Тоттенхэма" и "Суонси".

    Сегодня мы были должны играть лучше. Мы знали, что будет тяжело. Однако мы ошибались в обороне, и не смогли создать достаточно моментов впереди.

    Теперь нужно сделать все, чтобы дождавшись осечек "Лестера" и "Тоттенхэма", воспользоваться этим", — сказал Чех.

    Источник: BBC

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    28.02.2016 22:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 29 февраля 2016, 09:50

      Поражение практически лишило нас шансов

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 28 февраля 2016, 23:14

      Эхх...Арсенал((опять ускользает шанс выиграть чемпионат, отставание от Лестера 5 очков, надо обязательно обыгрывать тотенхем, а про команд идущих ниже в турнирной таблице и так понятно, болею за Арсенал в АПЛ)))

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