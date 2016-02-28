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    Чех: «Хочу попробовать себя в роли главного тренера, когда завершу карьеру»

    Вратарь лондонского "Арсенала" Петер Чех признался, что по завершению карьеры хотел бы попробовать себя в роли главного тренера.

    "Мне бы хотелось стать тренером, организовывать тренировочный процесс, узнать, сработает ли моя философия, мой взгляд на игру, и поделиться этим с командой. Знаю, что я вполне могу стать тренером вратарей, но мне кажется, что я лучше буду себя ощущать в роли главного тренера.

    В прочем, надеюсь, я смогу еще три года выступать на высочайшем уровне, делать то, что я по-настоящему люблю", - поделился Чех.

    Источник: Goal.com

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    28.02.2016 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 февраля 2016, 15:46

      непривычно будет видеть чеха без танкистского шлема)..кстати о шлеме...у него наверняка там шлемофон...и он всегда на связи с тренером)... или просто музон послушать...

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