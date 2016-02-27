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    «Челси» и «ПСЖ» поспорят за Игуаина

    "Челси" и "ПСЖ" претендуют на нападающего "Наполи" Гонсало Игуаина. Сообщается, что аргентинский форвард не планирует продлевать контракт с неаполитанцами может покинуть команду уже летом. За 28-летнего нападающего лондонскому и парижскому клубу придется заплатить 77 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Игуаин провел за "Наполи" в Серии А 26 матчей, в которых забил 24 гола.

    Источник: Goal.com

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    27.02.2016 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      sevenn903 28 февраля 2016, 11:58

      помню в Реале, оч крутой форвард, человек в чьих глаз видишь только старание забивать, рад что в неаполе у его такой крутой сезон думаю в любом клубе сможет заиграть с такой же самоотдачей

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      Рейтинг: +122

      serginho8 27 февраля 2016, 19:15

      челси дегры лиж бы кого нб купить, зачем им еще один цф!?
      коста пато типа на лавке будут? просто дегры.
      ну псж понятно на смену ибре.

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