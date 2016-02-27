«Челси» и «ПСЖ» поспорят за Игуаина

помню в Реале, оч крутой форвард, человек в чьих глаз видишь только старание забивать, рад что в неаполе у его такой крутой сезон думаю в любом клубе сможет заиграть с такой же самоотдачей
"Челси" и "ПСЖ" претендуют на нападающего "Наполи" Гонсало Игуаина. Сообщается, что аргентинский форвард не планирует продлевать контракт с неаполитанцами может покинуть команду уже летом. За 28-летнего нападающего лондонскому и парижскому клубу придется заплатить 77 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Игуаин провел за "Наполи" в Серии А 26 матчей, в которых забил 24 гола.