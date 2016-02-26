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    Гилерме: «В России почти в каждом большом матче проявляется расизм»

    Вратарь московского "Локомотива" Гилерме, недавно получивший российское гражданство, заявил, что проблемы с проявлением расизма возникают на каждом крупном матче российской Премьер-лиги.

    "На самом деле в России, почти в каждом большом матче, дерби проявление расизма со стороны фанатов – обычное дело. Каждый раз, когда темнокожий футболист той или иной команды получает мяч, на трибунах сразу что-то происходит, начинают кричать. Честно говоря, не представляю как фанаты поведут себя во время чемпионата мира в 2018 году, ФИФА обращает на это внимание.

    Конечно, в России не так любят футбол, как в Бразилии, однако люди там очень вовлечены в подготовку к ЧМ-2018. Все говорят об этом событии, готовится инфраструктура. Видно, что подготовка к турниру идет должным образом", - сказал Гилерме.

    Источник: ESPN

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    26.02.2016 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      сканер 26 февраля 2016, 20:57

      намордники оденут)

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