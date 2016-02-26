Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отец Неймара: «Мой сын еще не подписал новое соглашение с «Барселоной», но с «Реалом» не контактировал»

    Отец нападающего "Барселоны" Неймара опроверг информацию о том, что его сын уже подписал новое соглашение с "Барселоной", а также сообщил, что мадридский "Реал" не выходил на контакт с бразильским игроком.

    "Надеемся, что Неймар продлит контракт. У него по-прежнему еще есть два года текущего соглашения, так что фанаты могут быть спокойны в течение этого периода времени.

    Мы не контактировали с мадридским "Реалом". Клуб утверждает то же самое. Это сплетни и слухи, которые начали появляться еще с того момента, как Неймару исполнилось 16 лет. Неймар очень счастлив в "Барселоне", поэтому люди могут расслабиться", - заявил отец 24-летнего форварда.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2016 15:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11