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    Щасны: «Мое мнение о «Краснодаре» не изменилось»

    Главный тренер "Спарты" Зденек Щасны прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (3:0) и выход в следующую стадию турнира.

    "Я называл "Краснодар" одним из фаворитов Лиги Европы и делал это не просто так. У Олега Кононова прекрасная команда, и мое отношение к ней не изменилось, даже несмотря на счет сегодняшнего матча.

    Сегодня получилась игра двух разных таймов. До перерыва хозяева владели преимуществом и даже могли забить. А во втором тайме мы действовали здорово. Нам удалось воплотить в жизнь все задумки и победить сильного соперника.

    Конечно, многое решил первый мяч. Хотя после него у меня еще не было уверенности в том, что мы пройдем дальше. Когда же мы забили второй гол, я понял, что победа от нас уже никуда не денется", - сказал Щасны.

    Источник: УЕФА

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    26.02.2016 07:00
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