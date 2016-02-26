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    Кононов: «Краснодару в матче со «Спартой» не хватило быстрого гола»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился первыми впечатлениями от игры своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты" (0:3).

    "В игре было хорошее движение было, настрой. В первом тайме мы показали хороший футбол, но не реализовали свои моменты, в частности Ари, Страндберг. Конечно, не хватило нам гола. Все-таки это еврокубковый матч, нам надо было забить быстрый гол. Во втором тайме команда вышла безобразно, отсюда и было много потерь. "Спарта" быстро нас наказала за расхлябанность, за потери мяча. После удаления Каборе нам было сложно что-то противопоставить "Спарте".

    В любом случае, я благодарю ребят за все кубковые матчи, которые отыграли. Да, тяжело делать выводы по последним двум играм. Я уже говорил, в первую очередь причины надо искать в себе, и та подготовка, которую мы провели, оказалась недостаточной. "Спарта" – очень хороший соперник, обе игры провела очень организованно. Поздравляю ее с заслуженным выходом в 1/8 финала Лиги Европы. А мы сделаем анализ этой игры и будем готовиться дальше к Кубку России и чемпионату", - сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2016 00:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 26 февраля 2016, 10:43

      Странный матч получился: первый тайм все время атаковали,а после перерыва стали играть так словно не гости,а они выигрывают! Затем пропускают сначала один,затем другой гол и только после 0-2 вроде как вспоминают,зачем вышли на поле!

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      Рейтинг: +74

      koka7751 26 февраля 2016, 08:54

      Одним словом - суета!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 февраля 2016, 00:58

      Очень жаль что проиграли...ну ничего,все успехи ещё впереди у этого молодого клуба!Удачи вам, БЫКИ!!!!У Краснодара всё идёт постепенно...прошлый сезон групповой этап ЛЕ,нынешний сезон 1/16,следующий...1/8????или ЛЧ?)))))посмотрим)

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