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    Виталий Денисов: «Теперь будем бросать все силы на чемпионат»

    Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов прокомментировал игру своей команды в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (1:1).

    "Мы доминировали по игре. "Фенербахче" играл не так, как дома. Мы имели много моментов, которые не реализовали. Обидно, что пропустили необязательный гол. В целом сегодня играли здорово!

    Не сказал бы, что "Фенербахче" прямо сильная команда. Если сравнивать, то "Спортинг" мне показался сильнее. По подбору футболистов и слаженной командной игре. В португальской команде много молодых и талантливых футболистов. Конечно, сейчас можно говорить все, что угодно, но из моих уст это будет звучать, как отговорка.

    Сейчас будем бросать все силы на чемпионат. Нельзя сказать, что будет легче. Болельщикам было бы интересней покататься ещe по Европе. Но раз так случилось, то теперь все мысли будут о чемпионате", - сказал Денисов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 23:46
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 26 февраля 2016, 09:33

      А зачем вам бросать все силы на чемпионат--чтобы как и в этом году бездарно вылететь и позорить страну?

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