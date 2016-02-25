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    Лига Европы. «Шахтер» в гостях разгромил «Шальке», «Байер» переиграл «Спортинг»

    Завершился ряд ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Валенсия" повторно разгромила венский "Рапид", "Ливерпуль" одолел "Аугсбург", "Лацио" разобрался с "Галатасараем", "Шахтер" одержал крупную победу в Гельзенкирхене над "Шальке", "Атлетик" и "Марсель" сыграли вничью, "Байер" переиграл дома "Спортинг".

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Рапид (Австрия) - Валенсия (Испания) - 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 - Родриго, 59; 0:2 - Фегули, 63; 0:3 - Пьятти, 72; 0:4 - Везу, 88.

    Ливерпуль (Англия) - Аугсбург (Германия) - 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Милнер, 5 (с пенальти).

    Лацио (Италия) - Галатасарай (Турция) - 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 - Пароло, 59; 2:0 - Фелипе Андерсон, 61; 2:1 - Озтекин, 62; 3:1 - Клозе, 72.

    Шальке-04 (Германия) - Шахтер (Украина) - 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 - Марлос, 26; 0:2 - Феррейра, 63; 0:3 - Коваленко, 77.

    Атлетик (Испания) - Марсель (Франция) - 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Батшуайи, 40; 1:1 - Сабин, 81.

    Байер (Германия) - Спортинг (Португалия) - 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 - Беллараби, 29; 1:1 - Жоау Мариу, 38; 2:1 - Беллараби, 65; 3:1 - Чалханоглу, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 26 февраля 2016, 00:17

      Украинский Шахтер!!! 6 украинцев в основе, давно такого не было

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