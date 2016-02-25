Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «Краснодар» сможет победить за счет характера и поддержки болельщиков»

    Бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от матча "Краснодара" против пражской "Спарты" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в первой встрече подопечные Олега Кононова уступили чешской команде со счетом (0:1).

    "Спарта" — это не та команда, которую нельзя пройти. Чешский клуб — команда с определенными амбициями, но европейским грандом не является.

    Мы знаем потенциал "Краснодара". Команда обладает хорошим подбором футболистов, есть кому забить и исполнить. Понятно, что сложно возвращаться в европейскую кампанию без официальных матчей. Но за счет характера, бойцовских качеств и поддержки болельщиков "быки" смогут победить.

    Прежде всего нужно не пропустить. Гол на выезде всегда играет очень важную роль. Надеюсь, что "Краснодар" выиграет у "Спарты" со счетом (2:0)", - сказал Колыванов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 февраля 2016, 22:47

      прогноз не прошел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 25 февраля 2016, 22:31

      Совет №1 : Не слушайте Колыванова

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11