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    Пименов: «Оба российских клуба пройдут в 1/8 Лиги Европы»

    Экс-нападающий "Локомотива" Руслан Пименов прокомментировал предстоящие игры российских команд в 1/16 Лиги Европы.

    "Первые матчи наших команд в Лиге Европы были проиграны с неудобным счетом. Им будет очень сложно сегодня изменить ситуацию. Возможно, "быки" и "железнодорожники" не успели хорошо подготовиться, а может, просто соперник оказался сильнее. "Локомотиву" следует играть впереди более агрессивно, чем в предыдущем матче с "Фенербахче". Уверен, у подопечных Игоря Черевченко это получится.

    Обе наши команды выйдут в следующий этап Лиги Европы. Буду болеть за российские клубы и надеяться, что они смогут добиться нужного результата", - сказал Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 16:05
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