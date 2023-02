«Фенербахче» сыграет против «Локомотива» в бело-голубой форме

Турецкий "Фенербахче" выйдет на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" в бело-голубой форме. Что касается москвичей, то они сыграют в классическом варианте формы: красные футболки и зеленые трусы.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что первая встреча завершилась победой "Фенербахче" со счетом 2:0.

Формы команд на сегодняшний матч.

Team's jerseys for tonight game. We'll play in red-green colors. pic.twitter.com/ohSNVpi8Xe