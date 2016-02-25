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    «Фенербахче» сыграет против «Локомотива» в бело-голубой форме

    Турецкий "Фенербахче" выйдет на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" в бело-голубой форме. Что касается москвичей, то они сыграют в классическом варианте формы: красные футболки и зеленые трусы.

    Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что первая встреча завершилась победой "Фенербахче" со счетом 2:0.

    Источник: Twitter

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    25.02.2016 11:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 25 февраля 2016, 11:40

      Камни уже заготовлены для кидания?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 25 февраля 2016, 11:32

      "Игра начнется в 21.00"

      Локомотив в 19-00 играет

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 февраля 2016, 11:14

      п*доры

      0
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