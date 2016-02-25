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    Аршавин: «У «Барселоны» в Лиге чемпионов есть лишь один конкурент»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин назвал "Баварию" главным конкурентом "Барселоны" в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

    "Не могу сказать, что пристально слежу за всеми, но разве что "Бавария" может побороться с "Барселоной" в нынешней Лиге чемпионов. Хотя мне еще сейчас нравится "Ювентус" — особенно Погба и Дибала. Очень хочу, кстати, чтобы Погба перешел в "Барселону". В любом случае "Бавария" и "Ювентус" попали в одну пару, так что кто-то из них уже сейчас сойдет с дистанции.

    Лично хотел бы видеть в победителях Лиги чемпионов "Барселону". Мне хочется, чтобы прервалась наконец традиция, связанная с тем, что действующий чемпион никогда не выигрывает. И пусть прервут ее именно каталонцы", — сказал футболист.

    Источник: Спортфакт

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    25.02.2016 10:23
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