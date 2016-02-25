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    Варела: «Хотел уйти, но ван Гаал попросил остаться»

    22-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Гильермо Варела рассказал о том, что в свое время он планировал покинуть клуб, но после разговора с главным тренером Луи ван Гаалом ситуация поменялась.

    "Я видел, что не получаю игровой практики, и имел несколько вариантов для продолжения карьеры. Однако тренер сказал, что мне не нужно уходить и что я буду играть.

    Всe случилось так быстро. Тяжело поверить, что я выступаю в одной из сильнейших лиг мира. Но нужно сохранять спокойствие, тренироваться и двигаться вперeд", — сказал футболист в интервью радиостанции Sport 890.

    За "Манчестер Юнайтед" уругваец играет с 2013 года, но его официальный дебют состоялся лишь в текущем сезоне. На его счету два матча в рамках чемпионата Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 25 февраля 2016, 11:17

      А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться

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