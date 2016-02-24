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    Мораес: «Детально разобрали действия игроков «Манчестер Сити»

    Нападающий киевского "Динамо" Алуизио Мораес рассуждает о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

    "Готовимся к игре с "Манчестер Сити" с хорошим, боевым настроением. Понимаем, насколько высоки ставки в этом противостоянии. Мы много и напряженно работали, готовясь к сезону. Естественно, с тренерским штабом посмотрели много видеозаписей с играми англичан и детально разобрали их действия, так что знаем, чего ожидать, и будем полностью готовы. Теперь осталось только воплотить на практике все то, что мы отрабатывали на тренировках и в контрольных играх", - сказал Мораес.

    Матч "Динамо" Киев - "Манчестер Сити" состоится сегодня и начнется в 22:45 мск.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    24.02.2016 15:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 24 февраля 2016, 15:14

      Буду смотреть матч и топить за Киевлян,если выйграете это будет мини синсэйшн)

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