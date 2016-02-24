Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава МВД России попросил болельщиков не нарушать порядок на матче «Локомотив» — «Фенербахче»

    Глава МВД России Владимир Колокольцев обратился к российским болельщикам перед матчем московского "Локомотива" с турецким "Фенербахче". В своем обращении силовик попросил болельщиков вести себя адекватно.

    "Ответная игра в Москве даeт возможность продемонстрировать гостям лучшие традиции культурной поддержки российских спортивных команд, не уподобляя своe поведение недостойным выходкам провокаторов.

    Противоправные действия болельщиков на трибунах или на улицах города неминуемо повлекут за собой негативные последствия как для самих нарушителей, так и для клуба „Локомотив“, отразятся на итоговом результате и имидже нашей страны", — выступил с заявлением Колокольцев.

    Как сообщалось ранее, матч "Локомотив" — "Фенербахче" состоится 25 февраля, начало — в 19:00 мск.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2016 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 февраля 2016, 11:40

      безполезно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11