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    Энрике похвалил Бускетса после матча с «Арсеналом»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике расхвалил полузащитнику команды Серхио Бускетса. Специалист признал, что не собирался менять игрока в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" (2:0).

    "Я не собирался менять Бускетса и сделал бы это в том случае, если бы он не был полностью готов продолжить игру. У него нет травмы. Бускетс – это супер Бускетс, и он имеет фундаментальное значение для нас. Такие футболисты, как он, являются экспертами, и сами знают, когда надо просить замену", — сказал Энрике.

    Ответный матч каталонского и лондонского клуба пройдет 16 марта на поле "Барселоны".

    Источник: Sport.es

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    24.02.2016 07:27
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -186

      Protosser 24 февраля 2016, 10:05

      Бускетс - один из лучших игроков Барсы и лучший опорник мира!

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