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    «Динамо» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

    Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится встреча между киевским "Динамо" и английским "Манчестер Сити". Англичане постараются впервые в своей истории пробиться до четвертьфинала турнира.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Манчестер Сити". Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2016 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 февраля 2016, 23:27

      Думаю игра сделана

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