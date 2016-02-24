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    Венгер: «Казалось, что «Арсенал» близок к победе»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер разочарован поражением своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).

    "Барселона" - прекрасная команда. Мы пропустили очень обидный гол, так как в том момент, мне казалось, что мы владеем преимуществом. Казалось, что "Арсенал" близок к победе, и тут мы пропустили. У нас практически не осталось шансов пройти в следующий раунд, выиграть в ответном матче практически невозможно. Но мы будем бороться в Барселоне. К сожалению, мы не реализовали свои моменты", - сказал Венгер.

    Напомним, что "Барселона" обыграла "Арсенал" благодаря двум голам Лионеля Месси. Ответный матч состоится 16 марта.

    Источник: BBC

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    24.02.2016 01:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 19:10

      Блин, о чём он поёт? По моментам 5:1 в пользу Барсы, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 24 февраля 2016, 10:42

      Ну все ясно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 24 февраля 2016, 07:16

      Вот это тренер, еще далеко до ответной игры, а он уже похоронил свою команду..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Red-White Sakhalin 24 февраля 2016, 10:19

      реалист...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 24 февраля 2016, 02:40

      Физрук снова пролетел над Лигой Чемпионов

      1
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