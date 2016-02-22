Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Мы должны снова заставить всех бояться «МЮ»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против "Шрусбери".

    "Если посмотреть на последние матчи, то видно, что соперники больше не боятся "Манчестер Юнайтед". Но мы должны снова внушить им страх. Для этого нужно выиграть несколько матчей подряд.

    Нельзя продолжать проигрывать и дальше, и весь вопрос в том, как мы настроимся на этот матч, потому что "Шрусбери" будет играть в той же манере, что и "Мидтьюлланд". Нам придется справиться с этим, лучше держать мяч и не допускать необязательных потерь", – сказал ван Гаал.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2016 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2016, 03:56

      ЦСКА вас будет бояться всегда, несмотря ни на что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 22 февраля 2016, 23:44

      Под "всех", он подразумевал руководство клуба.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 22 февраля 2016, 23:00

      пока только все смеются)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 февраля 2016, 22:51

      Луи Вы великий тренер но Вам платят не за юмор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 22 февраля 2016, 22:25

      Доверь это другим тренерам. А сам езжай в Китай философию свою продвигай.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11