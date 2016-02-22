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    Энрике: «Я просто скажу: «Абракадабра», и чудо произойдет»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" рассказал, какие инструкции он даст нападающим Лионелю Месси, Луису Суаресу и Неймару.

    "Я просто скажу: "Абракадабра", и чудо произойдет. Я восхищен, что являюь частью этой команды, которая никогда не устает побеждать. Этих игроков очень легко тренировать. Месси хорош на любой позиции, он – наш лидер", – сказал Энрике.

    Также наставник ответил на вопрос о том, как ему спалось после неудачных результатов "Атлетико" и "Реала" в матчах Примеры.

    "Как всегда, я спал со своей женой и был очень счастлив".

    Источник: Twitter

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    22.02.2016 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2016, 13:07

      "вопрос о том, как ему спалось после неудачных результатов "Атлетико" и "Реала" в матчах Примеры."...журналисты иногда такие вопросы придумывают,пипец))

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