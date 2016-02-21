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    Хиддинк: «Виллиан работает ногами, как руками. Он может делать ими все»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк высоко оценил игру полузащитника лондонской команды Виллиана.

    "Когда вы говорите об одном игроке, то это несправедливо по отношению к заслугам других, и я не хочу так делать, но Виллиан – другое дело, я знаю его уже несколько лет, он очень талантлив. Он работает ногами, как руками, он может делать ими все.

    Что я ценю особенно в нем, так это то, что он делает все, что вы его попросите. Обычно одаренный футболист имеет тенденцию делать то, что позволяет его талант, но Виллиан открыт для всего, даже если вы его просите сделать что-то, что не в его природе. Он берет на себя ответственность. Если вы просите его обороняться, то он не "якобы" обороняется, а действительно помогает в защите", – рассказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.02.2016 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 22 февраля 2016, 23:14

      ну насчет виллиана согласен. он реально бегает все 90 минут причем с минимумом брака

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      Рейтинг: +33

      10tolik10 21 февраля 2016, 15:45

      во поднялись ребята) в анжи тусовались ведь оба недавно)

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