Панюков: «Мои одноклубники из игроков нашей сборной знают только Акинфеева»

Нападающий "Аяччо" Андрей Панюков считает, что молодым российским футболистам нужно не стесняться уезжать в зарубежные чемпионаты, уровень которых ниже, чем РФПЛ, но где есть возможность получить игровую практику.

- В России у футболистов мало шансов заиграть в РФПЛ. Ребята, уходящие за границу, пускай даже в Чехию, Литву или Норвегию, имеют гораздо больше возможностей перебраться затем в более сильный чемпионат Франции, Германии или Англии. Люди, утверждающие, что из условной Литвы невозможно уехать, сильно ошибаются.

А вот кого в Европе мало, так это любителей российского футбола. Знают "Зенит" — он в Лиге чемпионов играет. Когда я общался с одноклубниками, из игроков нашей сборной назвали только Акинфеева и тех футболистов, которые за границей поиграли. И смешно, и грустно.

- То, что приходится уезжать, чтобы доказать свой уровень, наверное, злит. Или мотивирует вернуться? У вас, к примеру, есть желание вернуться в Россию, где изначально не было возможности играть на высоком уровне?

- Все, конечно, зависит от целей и задач клуба, от перспектив, которые он открывает для тебя. Конечно, есть ребята, которые будут сидеть на лавке и получать гонорар, их это устроит. Но для меня это не тот стимул.

Осуждать кого-то я не вправе. Кому-то важно быть дома, находиться в команде, получать за это деньги, а кому-то приходится кататься по миру, чтобы иметь игровую практику. Мое мнение — лучше молодому не сидеть в дубле или даже в запасе основной команды, а выходить на поле. И если нет возможности это сделать в России, надо искать варианты за ее пределами, - считает Панюков.