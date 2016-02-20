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    Брант: «Я готов встретиться с парнем, который бросил в меня монету»

    Полузащитник "Вест Бромвича" Крис Брант прокомментировал инцидент, случившийся после матча Кубка Англии против "Рединга" (1:3). Один из болельщиков "Вест Бромвича" попал монетой в голову Бранта.

    "Я заметил маленькую девочку в первом ряду и подошел, чтобы отдать ей футболку. Там были люди, которые очень злились из-за нашей плохой игры и результата. Их можно понять, но нельзя простить такой поступок, этому не место в футболе.

    Очевидно, мы все несем долю вины за неудачи, но получить монетой в голову от собственного болельщика – это отвратительно.

    Парень, который бросил ее, знает, где я буду всю неделю. Если он хочет поговорить о случившемся, то это не проблема: я встречусь с ним там, где он хочет.

    Я уже долго здесь играю. Мне всегда все нравилось – это первый раз, когда мне стыдно за наших болельщиков.

    Небольшое меньшинство все испортило для остальных четырех тысяч человек, которые были на стадионе и заплатили хорошие деньги за поездку на матч", – сказал Брант.

    Источник: The Sun

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    20.02.2016 23:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 21 февраля 2016, 01:35

      тебя деньгами осыпают просто ты не понял

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 февраля 2016, 00:53

      Ты метнёшь в него целый фунт стерлингов? Ахахах!

      0
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