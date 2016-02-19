Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Борис Игнатьев: «Система «осень-весна» оказалась полной ерундой»

    Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев рассказал о том, как он отнесся к неудачным выступлениям российских клубов на неделе в еврокубках. Напомним, что в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле уступил "Фенербахче" (0:2), "Краснодар" в Праге проиграл местной "Спарте" (0:1), а "Зенит" потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Бенфики" (0:1).

    "Одним из аргументов перехода на систему "осень-весна" было то, что нашим командам будет проще играть в зимне-весенней части еврокубков. Это оказалось полной ерундой! Перед возобновлением европейских турниров российские команды, в отличие от соперников, не провели ни одного официального матча. Все, что связано с неудачным выступлением наших клубов, связано именно с этим. Футболистам попросту не хватило игровой практики. Мы уступали в быстроте принятия решений и исполнительском мастерстве. Соперники были быстрее и мобильнее.

    Нужно садиться и думать, как изменить подготовку команд, участвующих в еврокубках. Возможно, стоит подумать о специальном турнире для наших команд, участвующих в еврокубках, чтобы приблизить их к официальным матчам.

    С точки зрения командных действий слабее всех выглядел "Локомотив". "Зенит", имея в составе больших мастеров, делал все возможное, чтобы эти "звездочки" блистали. Но соединить их в единую команду Андре Виллаш-Боашу не удалось. Что касается "Краснодара", то команде Олега Кононова не хватило быстроты и выносливости.

    Шансы исправить ситуацию у российских клубов еще есть. В ответных матчах мы выйдем со знанием соперника. Однако времени на подготовку уже недостаточно. Перспектива участия трех российских клубов в Лиге чемпионов? Почему бы и нет. Другое дело, что представлять наш футбол нужно достойнее", - заявил Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 февраля 2016, 21:52

      Братья Фурсенко лучшие друзья Путина и критиковать их нельзя.
      Путин думает за нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2016, 20:43

      "Перед возобновлением европейских турниров российские команды, в отличие от соперников, не провели ни одного официального матча. Все, что связано с неудачным выступлением наших клубов, связано именно с этим...." Я не пойму,причём здесь система "осень-весна"???В чём она виновата?Давайте проводить матчи по системе осень-весна в феврале,будем играть в морозы,зато будет игровая практика!Клёво)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ЖОРРО 19 февраля 2016, 20:44

      А ещё лучше,попросить УЕФА, что бы они матчи плей офф начинали в конце марта...а то у наших клубов нет практики))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:57

      Это было ясно ещё изначально, но Гинеру с агентами так легче вести бизнес, ага.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11