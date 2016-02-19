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    Жена Тарасова: «Не вижу ничего плохого в поступке мужа, он выразил свою любовь к стране»

    Жена полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова известная телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, как она отнеслась к поступку своего супруга, который сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Позже полузащитник был оштрафован за это своим клубом на 300 тысяч евро, а УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении железнодорожников. Хавбеку грозит дисквалификация продолжительностью не менее 10 матчей.

    "Мы с Димой всегда друг друга поддерживаем вне зависимости от ситуации. Я не вижу в его патриотическом поступке ничего плохого и оскорбительного. Я сегодня пришла в футболке с изображением мужа, культивируя любовь. Меня же никто не осудит, что я пропагандирую любовь. А он таким образом выразил свою любовь к стране", - приводит Super.ru слова Бузовой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2016 12:50
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    Комментарии56
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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 23 февраля 2016, 09:29

      Ты то куда шизоид -

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 20 февраля 2016, 08:16

      Тарасову просто хотелось на себя обратить внимание. Какая там любовь к стране? В виду последних событий не стоит подливать масло в огонь. Это же было сделано в Турции. Турки приедут и устроят взрыв на стадионе Локомотив, показывая свою любовь к своей стране. На футболе, жить надо футболом.... а до него Локомотиву пока далековато...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 февраля 2016, 23:18

      А я бы посмотрел Бузову в доме 3.А то везде только Лена Беркова))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 февраля 2016, 19:20

      Лучше бы фото жены показал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > ДСА 19 февраля 2016, 19:26

      интимные?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 февраля 2016, 19:18

      да что вы к парню прицепились....ему сказали одеть футболку ..он и одел....скажут снять...он и снимет...скажут одеть футболку с эрдоганом..он и ее оденет...или вы думаете..что он сам додумался до этого......думать надо своей бестолковой башкой...и ему нечем думать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      denhim > fakel-vrn 19 февраля 2016, 20:47

      НАДЕТЬ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Voland11 19 февраля 2016, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не путайте любовь к ху.лу с любовью к России, ольга бузова. что то не заметил на футболке российского флага или герба. мразь эту в жопу все целуют

      -4
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      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Voland11 19 февраля 2016, 20:15

      +

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Voland11 19 февраля 2016, 23:13

      +

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2016, 18:23

      Вот если бы Дима грудью в этой майке, как на амбразуру, сложился бы под каждый голевой удар, то сейчас эта маечка имела бы вес

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 февраля 2016, 18:02

      А вот ромашки я тобою мять не стал бы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 февраля 2016, 18:06

      Самая большая романтика ,когда женщина прикасается к мужчине внутренней стороной щеки...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:55

      Что и требовалось доказать, ага! Бузова для школоты интереснее футбола.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Suarez_9by 19 февраля 2016, 17:41

      Бузова сиди в доме-2 и не умничала бы...

      3
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      Рейтинг: +5

      За Питер и ЗЕНИТ. > Suarez_9by 19 февраля 2016, 22:07

      Тупая пиз-да.

      1
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