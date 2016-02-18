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    Вальдано: «В «Реале» слишком много игроков, которые хотят получить мяч»

    Бывший генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано не отрицает, что нынешняя игра мадридской команды построена вокруг нападающего Криштиану Роналду.

    "Реал" сильно зависит от Криштиану, и это не идет на пользу балансу в команде. "Реал" показывает свою лучшую игру, только когда свой лучший футбол демонстрирует Криштиану. Подобное происходит на протяжении последних пяти лет. В "Реале" собрана очень талантливая команда, но там слишком много игроков, которые хотят получить мяч", — цитирует Вальдано Cadena Ser.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 18:41
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