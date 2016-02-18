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    Суркис признал, что не отпустил бы Ярмоленко в Китай до лета

    Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о деталях несостоявшегося перехода полузащитника команды Андрея Ярмоленко в китайский клуб.

    "Была предложена приблизительно такая же сумма, как и по Тейшейре, но с разными бонусами получалось еще больше.

    Ярмоленко это предложение сразу отверг, поэтому мы не вступали ни в какие переговоры, ответили отказом и поставили на этом точку.

    Мне очень приятно, что Андрей оказался категорически против этого перехода. Даже если бы он очень сильно хотел уйти, я бы сделал все возможное, чтобы сохранить его в команде до лета", — заявил Суркис в интервью телеканалу "Футбол 1".

    Ранее сообщалось, что представитель китайского чемпионата согласился заплатить за Ярмоленко около 60 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 14:47

      Хорошо живут, блин, ага, Локо ради денег сразу отдал Ниасса.

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