Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суркис: «Предложение из Китая было, но Ярмоленко категорически отказался»

    Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что один из китайских клубов предлагал за нападающего Андрея Ярмоленко 60 миллионов евро.

    – Игорь Михайлович, действительно ли один из китайских клубов предложил 60 миллионов евро за Ярмоленко?

    – Я могу подтвердить, не обсуждая сумму, что предложение из Китая действительно было. Но Андрей категорически отказался переходить туда.

    – Отказ Китаю окончательный?

    – Андрей хочет играть в Европе на высоком профессиональном уровне. Он имеет на это право? Это настоящий профессионал, который не гонится за деньгами. И я могу ему только аплодировать за это.

    – И все же – насчет суммы китайского предложения. Не намекнули бы – в этом районе?

    – Примерно – да. Но какая разница, о какой сумме идет речь, если на сегодняшний день нет желания игрока, – сказал Суркис.

    Источник: Сегодня.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2016 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11