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    Дортмундская «Боруссия» хочет купить Дауда

    Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Махмуду Дауду.

    Клуб из Дортмунда может приобрести хавбека в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 20 миллионов евро. Впрочем, сложность покупки Дауда состоит в том, что им также интересуются "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

    В составе дортмундского клуба Дауд может заменить полузащитника Илкая Гюндогана, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2017 года. Поэтому "Боруссия" готова расстаться с ним за 30 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    17.02.2016 15:13
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