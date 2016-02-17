В Кремле не комментируют действия Тарасова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от оценки действий полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

"Вы знаете, я не стал бы как-то комментировать футбольные дела", – сказал Песков.

Напомним, Тарасов после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2) продемонстрировал футболку с изображением Путина и надписью "самый вежливый президент". За это УЕФА планирует наказать футболиста дисквалификацией на 8-10 матчей.