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    В Кремле не комментируют действия Тарасова

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков воздержался от оценки действий полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

    "Вы знаете, я не стал бы как-то комментировать футбольные дела", – сказал Песков.

    Напомним, Тарасов после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2) продемонстрировал футболку с изображением Путина и надписью "самый вежливый президент". За это УЕФА планирует наказать футболиста дисквалификацией на 8-10 матчей.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2016 13:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 февраля 2016, 18:15

      так это, ж не он играл, это ж Бузова пиарилась))))

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 16:42

      Не комментируют , а аплодируют.

      0
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      Рейтинг: +27

      Igil777 17 февраля 2016, 15:21

      Такую тупость даже комментировать не надо

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2016, 14:47

      Так лизнул...и в никуда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 17 февраля 2016, 14:13

      В семье Тарасовых не комментируют действия Кремля.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2016, 13:54

      А Тарасов наверное надеялся, что ему, секретным указом , орден дадут.
      ОБЛОМ!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > kykyi 17 февраля 2016, 18:40

      Секретным? Возможно уже наградили, ага.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 февраля 2016, 13:41

      А что они скажут?им все равно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 17 февраля 2016, 18:43

      Ага, это только русские своих на войне не бросают)))

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