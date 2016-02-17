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    Хиддинк: «Мы все еще в гонке»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал результата первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2).

    "Результат негативный, но, с другой стороны, выездной гол важен. Немного неприятно, ведь мы прилично играли против сильной команды, но мы все еще в гонке.

    Иногда нам не удавалась завершающая стадия, но мы можем быть относительно довольны. Мы не особенно жаловались на отсутствующих футболистов, и это придало остальным уверенности. Они сделали то, о чем их просили.

    В двухматчевых противостояниях важно забить гол на выезде. Если мы справимся на "Стэмфорд Бридж", то это поражение не будет иметь большого значения", – сказал Хиддинк.

    Источник: BBC

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    17.02.2016 01:31
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